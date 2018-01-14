В Москве мужчина выстрелил в дебошира, прыгавшего по его машине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мужчина выстрелил из травматики в дебошира, который прыгал по его машине и повредил на ней зеркала возле Белорусского вокзала в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 0:30 возле Белорусского вокзала между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один повредил его машину, после чего повел себя неадекватно", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в полиции, один из участников конфликта прыгал на кузове машины, повредил зеркала, а когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался решить вопрос кулаками.

"Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу. Участники конфликта установлены полицейскими, по факту произошедшего проводится проверка", — добавили в главке.

Был ли дебошир пьяным в тот момент, сейчас устанавливается, заявили в полиции.