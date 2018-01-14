Подозреваемый в наезде на остановку с людьми в Люберцах задержан

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения на машине сбил двух людей на остановке в Люберцах и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП произошло на Комсомольском проспекте. В результате наезда пострадали две женщины. С травмами они были госпитализированы.

"Сотрудники МУ МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения", — сказала она.