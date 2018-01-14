Более 12 тысяч жителей Тульской области остались без водоснабжения

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более 12 тысяч жителей в Узловском районе Тульской области остались бед водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Четырнадцатого января 2018 года в 13.00… поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе. Без водоснабжения остались… около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работают аварийно-восстановительные бригады, продолжается подвоз технической воды.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.