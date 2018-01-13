Полиция проверяет данные о вымогательстве скидочных карт в московском ТЦ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Правоохранители проводят проверку опубликованной в СМИ информации о том, что полицейские вымогали скидочные карты у администрации кафе во время его обследования для выявления незаконно работающих там мигрантов, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 декабря в отдел МВД России по району Кунцево поступило сообщение о том, что в торговом центре на Ярцевской улице в кафе работают нелегальные мигранты. Полицейские обследовали кафе, находящиеся на территории ТЦ. После проверки по подозрению в совершении административного правонарушения в отделение были доставлены 19 иностранцев — они работали в четырех учреждениях питания торгового центра.

Сообщается, что, как установила проверка по базе данных, семеро из них не были поставлены на миграционный учет. В отношении них возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ " Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".