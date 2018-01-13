В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв – РИА Новости. Три человека погибли, еще трое получили травмы в субботу в результате ДТП в Володарском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На 345 километре автодороги Москва – Уфа водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем", — говорится в сообщении.

В результате аварии один человек погиб на месте, двое скончались в больнице, уточняет пресс-служба. Кроме того, в больнице с травмами различной степени тяжести находятся еще три человека.