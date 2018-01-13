В результате подрыва гранаты в Подольске погибли два человека

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в подмосковном Подольске, разбирая гранату, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, взрыв гранаты произошел 13 января 2018 года в однокомнатной квартире в доме по улице Красная.

"Погибли два человека: женщина-хозяйка квартиры со своим сожителем… По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105, статье 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, погибшие вели асоциальный образ жизни. Они нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать.

На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.