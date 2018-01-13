В Курске почти 150 жилых домов остались без теплоснабжения

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В центральном округе города Курска без отопления остались 145 домов, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС РФ по Курской области.

"В зону понижения теплоснабжения попали 145 домов (11 500 человек населения), 11 школ (детей нет), два детских сада (детей нет), три медицинских учреждения (пациентов нет)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные группы ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-восстановительные бригады. Всего к ликвидации аварии привлечено 26 человек и 10 единиц техники. Ведутся ремонтные работы.