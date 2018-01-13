В Тюмени СК проверяет информацию о девочке, высаженной из автобуса в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Следователи в Тюмени проверяют информацию о высаженной в морозную погоду из автобуса 15-летней девочке, сообщает в субботу региональное СУСК РФ.

По информации ведомства, в рамках доследственной проверки в настоящее время уточняются все обстоятельства инцидента.

"Согласно сообщению прессы, в дневное время 12 января у ехавшей к бабушке девочки оказалось недостаточно денег для оплаты проезда в автобусе №55, после чего кондуктор высадила ребенка на следующей остановке, при этом на улице в течение дня наблюдалась низкая температура воздуха. После того, как девочка попросила о помощи у прохожих, она благополучно доехала до нужной остановки", — уточняет управление.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха 12 января в Тюмени составляла минус 20 градусов.