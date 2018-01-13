Прокурор Подмосковья взял на контроль проверку отравления детей в Люберцах

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Прокурор Московской области Алексей Захаров взял на личный контроль проверки по факту массового отравления детей в учебном заведении в подмосковных Люберцах, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Марина Каурова.

Ранее об отравлении детей и одного взрослого из Кадетской школы Люберец сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья. По данным пресс-службы городского округа, отравились 23 человека.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц учебного заведения, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

"Ход и результаты проверки взяты прокурором Московской области на личный контроль", — сообщила Каурова.