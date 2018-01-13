Источник: в Югре столкнулись два автомобиля, пострадали 6 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в субботу утром на участке автодороги между Сургутом и поселком Федоровский. По предварительной информации, пытаясь совершить обгон, водитель автомобиля ВАЗ не оценил ситуацию и столкнулся с автомобилем Nissan, который ехал по встречной полосе.

"В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них ребенок. Они после случившегося были доставлены в медицинское учреждение", — сообщил собеседник агентства, не уточнив информацию о состоянии пострадавших.