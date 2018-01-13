Одного из пострадавших в крупном ДТП в Забайкалье прооперировали

КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Одного из пострадавших в столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, где погибли пять человек, прооперировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

В пятницу в Борзинском районе Забайкальского края около 23.00 (17.00 мск) столкнулись микроавтобус Istana и Toyota Mark II. Заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Алена Фурманова сообщила РИА Новости, что при столкновении пять человек погибли, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Двое пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в больнице. Одному была проведена операция", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации МВД, авария произошла из-за выезда Toyota на полосу встречного движения.