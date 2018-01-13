Аварию, оставившую без тепла 66 домов в Петербурге, устранили

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Ремонтные службы устранили аварию на трубопроводе в Петербурге, из-за которой было ограничено теплоснабжение 66 жилых домов, сообщает ГУП "ТЭК СПб".

ЧП произошло из-за дефекта на подземном трубопроводе диаметром 700 миллиметров. Кипяток из трубы выливался на поверхность. В пятницу теплоснабжение изначально было ограничено в 66 жилых домах. Горячее водоснабжение обеспечивалось по резервной схеме.

"В 1.55 13 января были завершены сварочные работы на участке сети диаметром 700 миллиметров на улице Латышских стрелков, 11/1, после чего началось заполнение трубопровода теплоносителем и запитка потребителей. В 06.20 все абоненты в зоне отключения были переведены на основную схему теплоснабжения. По нормативам на подобные работы отводится 20 часов, ремонтные бригады уложились даже раньше нормативных сроков", — говорится в сообщении.