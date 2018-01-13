В Омске часть жильцов дома, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Жильцы трех подъездов пятиэтажного жилого дома в Омске, где в пятницу взорвался газ, вернулись в свои квартиры; еще 62 человека живут у родственников и знакомых, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск) 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Жители первого, второго и третьего подъездов в количестве 99 человек вернулись в свои квартиры, остальные жители, 62 человека, разместились у родственников и знакомых по собственному желанию. В пункте временного размещения на базе гостиничного комплекса "Иртыш" находятся два человека. Системы тепло, водо- и энергоснабжения дома не нарушены, коммуникации не повреждены", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС уточнили, что взрыв газовоздушной смеси с последующим горением в квартире на втором этаже произошел в последнем четвертом подъезде пятиэтажного дома.

В настоящее время дом обследуют с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна". Комплекс позволит в кратчайшие сроки провести измерение динамических характеристик и оценку уязвимости дома. Благодаря этому специалисты смогут оценить состояние здания и определить дальнейшее направление аварийно-восстановительных работ.

"Офицер МЧС, закрепленный за аналитическим устройством, в течение 4-5 часов будет проводить обследование дома. После результат передадут экспертной комиссии, которая определит дальнейшие действия всех звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Омской области по проведению аварийно-восстановительных работ", — добавили в управлении.