СК начал проверку после гибели двух человек на челябинской котельной

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух жителей города Копейск Челябинской области в заброшенном здании котельной, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 12 января ночью на территории заброшенного производственного строения в поселке имени Бажова (город Копейск) обнаружены тела двух местных жителей. Как информировало ГУМЧС России по региону, разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены в субботу в 06.00 мск.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома", — говорится в сообщении.