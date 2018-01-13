СК начал проверку после гибели двух человек на челябинской котельной

ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух жителей города Копейск Челябинской области в заброшенном здании котельной, сообщает следственное управление СКР по региону.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома", — говорится в сообщении.