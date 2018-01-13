В Бурятии 57 человек заразились сальмонеллезом в кафе

КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Сальмонеллезом после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ заболели 57 человек, из них госпитализированы 45; тяжелых случаев нет, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по региону.

"По случаю групповой заболеваемости проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого установлено, что за медицинской помощью обратилось 57 человек, с легкой и средней степенью тяжести заболевания, из них восемь детей в возрасте от 10 до 17 лет. Госпитализировано 45 человек, остальные 12 больных с легкой степенью тяжести получают лечение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Сергея Ханхареева.

"Поздно вечером 12 января в полицию начали поступать сообщения о том, что в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек. На сегодняшний день в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних. Установлено, что все пострадавшие употребляли блюда в одном из кафе Улан-Удэ", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Представитель полиции отметила, что состояние большинства госпитализированных средней степени тяжести, тяжелых случаев нет.

"Полиция совместно с другими структурами организовала проверку. Деятельность кафе приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — сообщила собеседница агентства.

В свою очередь управление Роспотребнадзора по региону сообщает, что причиной массовой госпитализации людей стала заболеваемость сальмонеллезом среди посетивших кафе "ШулэнДо" по улице Коммунистическая, 22, период с 8 по 11 января.

В управлении отметили, что в рамках эпидемиологического расследования проводятся мероприятия по ликвидации очага сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств.

"В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд Советского района города Улан-Удэ. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц", — говорится в сообщении.