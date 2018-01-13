Под завалами котельной в Челябинской области нашли тела двух погибших

Частичное обрушение кровли в здания в Копейске Челябинской области. 12 января 2018

Частичное обрушение кровли в здания в Копейске Челябинской области. 12 января 2018

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тела двоих погибших обнаружены под завалами в обрушившейся котельной на территории заброшенной шахты в Челябинской области, сообщается на сайте региональной поисково-спасательной службы.

"На данный момент стало известно, что на территории заброшенного здания котельной (в поселке Бажово) под завалами найдены тела двоих погибших (мужчина и женщина)", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, жертвы обрушения разбирали металлический каркас на металлолом, из-за чего обвалилась крыша и верхние перекрытия. По данным спасателей, площадь завала — около 300-400 квадратных метров, а глубина — 2,5 метра.

Тела нашли кинологи, после чего их извлекли и передали полицейским.