Забрать все: самые громкие ограбления в отечественной истории

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Преступники всегда и везде охотились за чужими деньгами. Россия, советская и современная, — не исключение. Причем были не только дерзкие вооруженные налеты на сберкассы, но и "высокоинтеллектуальные" хищения астрономических сумм с банковских счетов. РИА Новости вспоминает самые громкие преступления отечественных грабителей.
Ограбление Госбанка в Ереване
Это преступление организовали всего три человека: двоюродные братья Феликс и Николай Калачян, а также служащий банка Завен Багдасарян. План налета на протяжении пяти месяцев разрабатывал Николай. Исполнителем стал Феликс, отличавшийся огромной физической силой и акробатическими талантами. В 1977 году, 5 августа, он запрыгнул в окно банка с крыши расположенного напротив здания. Трюк был смертельно опасен, но грабителя это не остановило — он исполнил его с цирковой виртуозностью. Комната, в которую пробрался Калачян, находилась прямо над хранилищем. Чтобы туда попасть, преступник проделал в полу отверстие диаметром около 30 сантиметров.
И уже через несколько часов братья подсчитывали выручку. Сумма оказалась более чем внушительной — 1,5 миллиона рублей. Дерзким ограблением занялись лучшие сыщики Советского Союза, о ходе расследование докладывали лично Леониду Брежневу. Отмечать успех братья поехали в Москву, где через десять месяцев попались милиции. Суд приговорил Николая и Феликса к расстрелу, Багдасаряна — к 11 годам колонии. Интересно, что руководство Армянской ССР просило о помиловании. Верховный Совет СССР удовлетворил ходатайство, однако бумага, направленная в Ереван, опоздала на сутки и братьев расстреляли.
Убийство семьи на Урале
В 1964 году в Свердловске, в конце января, после тушения пожара в частном доме обнаружили тела семи человек. От рук налетчиков погибла вся семья директора местного рынка Арона Ахинблита. На месте трагедии милиция нашла записку с националистическими лозунгами. Об этом доложили лично Никите Хрущеву, а для раскрытия преступления на Урал из Москвы отправились лучшие сыщики МУРа и даже сотрудники КГБ.
Однако оперативники напрасно искали загадочных националистов — все оказалось гораздо проще. Осведомитель из криминальных кругов сообщил работнику городского уголовного розыска, что убийство совершила банда братьев Коровиных из четырех человек. Причем цель была одна — ограбление, а записку с националистическими высказываниями преступники оставили, чтобы сбить с толку следствие. Они думали, что в доме хранится крупная сумма денег. Но им достались лишь тысяча рублей, несколько драгоценностей и сберкнижка. Всех в итоге приговорили к расстрелу.
Банда оборотней
Одно из самых циничных и жестоких ограблений инкассаторов произошло в Москве в 1986-м. Вечером 14 ноября четыре вооруженных преступника напали возле универмага "Молодежный" на инкассаторскую машину. В перестрелке погибли два инкассатора и старший сержант милиции Вера Алфимова. Услышав выстрелы, она без оружия бросилась на бандитов. Добыча налетчиков — 330 тысяч рублей. На место преступления лично выезжал Борис Ельцин, занимавший тогда должность первого секретаря Московского горкома КПСС.
Довольно быстро оперативники установили личности налетчиков. Оказалось, что криминальный квартет составили бывшие сотрудники милиции Игорь Книгин и Валерий Финеев, старший лейтенант Советской Армии Евгений Субачев и экс-работник Девятого управления КГБ по охране государственных лиц Константин Голубков. Правда, перед судом предстали только двое — Книгин покончил с собой при задержании, а раненного в перестрелке Голубкова добили его же подельники. Финеева приговорили к расстрелу, Субачев получил 10 лет колонии.
Электронное ограбление
В 1994-м в течение нескольких месяцев со счетов международного банка Citibank, утекло более 10 миллионов долларов. О пропаже узнали, когда в нью-йоркский центральный офис обратился вкладчик, не досчитавшийся на своем счете крупной суммы. Расследованием уголовного дела занялся лично глава ФБР Питер Апполинари.
Вскоре выяснилось, что деньги украл 27-летний хакер-любитель Владимир Левин, по образованию — микробиолог. Ему удалось взломать суперсекретную электронную систему защиты банка. Причем Левин сделал это, не выходя из своей питерской квартиры. В 1995-м его арестовали. Суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы.
Бесшумный разбой
В 2009 году, 25 июня, в Перми работник инкассаторской службы Западно-Уральского отделения Сбербанка России Александр Шурман во время очередного рейса достал пистолет и, угрожая расправой, заставил своих коллег загнать инкассаторскую машину в лес. Там его поджидал подельник с автомобилем. Так, без единого выстрела, было похищено 250 миллионов рублей.
Оперативники задержали супругу и тестя грабителя через несколько дней. При обыске у них в квартирах изъяли около 10 похищенных миллионов. Вскоре вышли и на след налетчика — Шурман сам выдал сыщикам свое местоположение, сделав несколько звонков и "засветив" мобильный телефон. Оказалось, что все эти дни он прятался в лесу в специально вырытой землянке, а деньги хранил в тайнике неподалеку. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Один миллион рублей сотрудники правоохранительных органов так и не смогли найти. По словам Шурмана, он забыл место, где зарыл эти деньги.