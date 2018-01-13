Забрать все: самые громкие ограбления в отечественной истории

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Преступники всегда и везде охотились за чужими деньгами. Россия, советская и современная, — не исключение. Причем были не только дерзкие вооруженные налеты на сберкассы, но и "высокоинтеллектуальные" хищения астрономических сумм с банковских счетов. РИА Новости вспоминает самые громкие преступления отечественных грабителей.

Ограбление Госбанка в Ереване

Это преступление организовали всего три человека: двоюродные братья Феликс и Николай Калачян, а также служащий банка Завен Багдасарян. План налета на протяжении пяти месяцев разрабатывал Николай. Исполнителем стал Феликс, отличавшийся огромной физической силой и акробатическими талантами. В 1977 году, 5 августа, он запрыгнул в окно банка с крыши расположенного напротив здания. Трюк был смертельно опасен, но грабителя это не остановило — он исполнил его с цирковой виртуозностью. Комната, в которую пробрался Калачян, находилась прямо над хранилищем. Чтобы туда попасть, преступник проделал в полу отверстие диаметром около 30 сантиметров.

Следственный эксперимент в рамках расследования дела об ограблении Госбанка Армянской ССР Следственный эксперимент в рамках расследования дела об ограблении Госбанка Армянской ССР

И уже через несколько часов братья подсчитывали выручку. Сумма оказалась более чем внушительной — 1,5 миллиона рублей. Дерзким ограблением занялись лучшие сыщики Советского Союза, о ходе расследование докладывали лично Леониду Брежневу. Отмечать успех братья поехали в Москву, где через десять месяцев попались милиции. Суд приговорил Николая и Феликса к расстрелу, Багдасаряна — к 11 годам колонии. Интересно, что руководство Армянской ССР просило о помиловании. Верховный Совет СССР удовлетворил ходатайство, однако бумага, направленная в Ереван, опоздала на сутки и братьев расстреляли.

Убийство семьи на Урале

В 1964 году в Свердловске, в конце января, после тушения пожара в частном доме обнаружили тела семи человек. От рук налетчиков погибла вся семья директора местного рынка Арона Ахинблита. На месте трагедии милиция нашла записку с националистическими лозунгами. Об этом доложили лично Никите Хрущеву, а для раскрытия преступления на Урал из Москвы отправились лучшие сыщики МУРа и даже сотрудники КГБ.

© Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" © Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Однако оперативники напрасно искали загадочных националистов — все оказалось гораздо проще. Осведомитель из криминальных кругов сообщил работнику городского уголовного розыска, что убийство совершила банда братьев Коровиных из четырех человек. Причем цель была одна — ограбление, а записку с националистическими высказываниями преступники оставили, чтобы сбить с толку следствие. Они думали, что в доме хранится крупная сумма денег. Но им достались лишь тысяча рублей, несколько драгоценностей и сберкнижка. Всех в итоге приговорили к расстрелу.

Банда оборотней

Одно из самых циничных и жестоких ограблений инкассаторов произошло в Москве в 1986-м. Вечером 14 ноября четыре вооруженных преступника напали возле универмага "Молодежный" на инкассаторскую машину. В перестрелке погибли два инкассатора и старший сержант милиции Вера Алфимова. Услышав выстрелы, она без оружия бросилась на бандитов. Добыча налетчиков — 330 тысяч рублей. На место преступления лично выезжал Борис Ельцин, занимавший тогда должность первого секретаря Московского горкома КПСС.

Фотография из уголовного дела об ограблении инкассаторской службы возле универмага "Молодежный" в Москве Фотография из уголовного дела об ограблении инкассаторской службы возле универмага "Молодежный" в Москве

Довольно быстро оперативники установили личности налетчиков. Оказалось, что криминальный квартет составили бывшие сотрудники милиции Игорь Книгин и Валерий Финеев, старший лейтенант Советской Армии Евгений Субачев и экс-работник Девятого управления КГБ по охране государственных лиц Константин Голубков. Правда, перед судом предстали только двое — Книгин покончил с собой при задержании, а раненного в перестрелке Голубкова добили его же подельники. Финеева приговорили к расстрелу, Субачев получил 10 лет колонии.

Электронное ограбление

В 1994-м в течение нескольких месяцев со счетов международного банка Citibank, утекло более 10 миллионов долларов. О пропаже узнали, когда в нью-йоркский центральный офис обратился вкладчик, не досчитавшийся на своем счете крупной суммы. Расследованием уголовного дела занялся лично глава ФБР Питер Апполинари.

Вскоре выяснилось, что деньги украл 27-летний хакер-любитель Владимир Левин, по образованию — микробиолог. Ему удалось взломать суперсекретную электронную систему защиты банка. Причем Левин сделал это, не выходя из своей питерской квартиры. В 1995-м его арестовали. Суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 36 месяцам тюрьмы.

Бесшумный разбой

В 2009 году, 25 июня, в Перми работник инкассаторской службы Западно-Уральского отделения Сбербанка России Александр Шурман во время очередного рейса достал пистолет и, угрожая расправой, заставил своих коллег загнать инкассаторскую машину в лес. Там его поджидал подельник с автомобилем. Так, без единого выстрела, было похищено 250 миллионов рублей.

Оперативники задержали супругу и тестя грабителя через несколько дней. При обыске у них в квартирах изъяли около 10 похищенных миллионов. Вскоре вышли и на след налетчика — Шурман сам выдал сыщикам свое местоположение, сделав несколько звонков и "засветив" мобильный телефон. Оказалось, что все эти дни он прятался в лесу в специально вырытой землянке, а деньги хранил в тайнике неподалеку. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. Один миллион рублей сотрудники правоохранительных органов так и не смогли найти. По словам Шурмана, он забыл место, где зарыл эти деньги.