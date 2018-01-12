СКР проверяет версию рейдерского захвата фабрики "Меньшевик" в Москве

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следствие проверяет версию обвиняемого в стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве о самообороне во время рейдерского захвата его предприятия, а также другие версии, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса обвиняемый пояснил, что определенная группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть фабрикой, которая принадлежит ему на праве собственности. В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие.

"Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерским захвате принадлежащего ему предприятия", — сказала Иванова.

По информации следствия, утром 27 декабря бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. В дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции.

Пресненский суд Москвы 28 декабря избрал в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года.