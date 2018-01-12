В Мурманской области после смерти ребенка на тренировке возбудили дело

МУРМАНСК, 12 янв – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как на тренировке по самбо в спортивной секции в Кировске скончался восьмилетний ребенок, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По предварительной информации следствия, в пятницу вечером мальчику 2009 года рождения, стало плохо во время тренировки в секции по самбо. Бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, однако ребенок скончался.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи СКР устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и очевидцев. Как ранее РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре, которая также проводит проверку случившегося, по предварительным данным, все разрешительные медицинские документы у мальчика были оформлены.