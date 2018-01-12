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Происшествия

Изменения в УК: статьи о мошенничестве могут скорректировать

21:3612.01.2018
(обновлено: 21:56 12.01.2018)
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© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс. Архивное фотоУголовный кодекс. Архивное фото
© Иллюстрация РИА Новости

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Минюст России попросил Федеральную палату адвокатов (ФПА) поделиться наблюдениями о практике возбуждения дел о мошенничестве – одной из самых "горячих" тем в адвокатском сообществе, — чтобы пресечь решение бизнес-споров с помощью уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пятницу в ФПА.

Суд присяжных. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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Опрошенные РИА Новости адвокаты согласны, что изменения назрели, поскольку из-за размытых формулировок не всегда можно логически объяснить, почему в одном случае дело было возбуждено, а в другом – нет. К тому же, по мнению экспертов, статьи имеет смысл "осовременить" с учетом последних веяний кибермошенничества.

Письмо из Минюста

"Министерство юстиции РФ обратилось к ФПА с просьбой направить информацию о практике применения статей 159–159.6 УК РФ (этот набор статей касается мошенничества в различных сферах) и сформулировать предложения по совершенствованию российского законодательства в этой части", — отметили в палате.

Минюст призвал адвокатов подключиться к совершенствованию федерального законодательства с тем, чтобы "исключить возможность решения хозяйственных споров посредством уголовного преследования". В ведомстве ждут замечания и предложения адвокатского сообщества.

Что не так с мошенничеством

Задержанный в суде в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Как сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов, тема применения статей УК РФ о мошенничестве – одна из самых горячих среди адвокатов.

"Извлечение прибыли и мошенничество в действующем законодательстве, на взгляд многих юристов, стоит рука об руку. По-другому охарактеризовать сложившуюся правоприменительную практику невозможно", — считает юрист.

По его словам, правоохранительные органы "сами зачастую не могут объяснить, по какой причине в одних правоотношениях усматривают умысел в уклонении от исполнении договорных обязательств и возбуждают уголовное дело, а при тождественных обстоятельствах такого умысла не усматривают".

Ссылка на "гражданско-правовой характер спора" в данных обстоятельствах ясности не вносит, отметил Башилов. По его оценке, "Мошенничество" — именно тот состав преступления, которым чаще всего оперируют при рейдерских захватах.

"Именно отсутствие критериального оценивания объективной и субъективной стороны мошенничества позволяет зачастую возбуждать уголовные дела по правоотношениям, носящим исключительно гражданско-правовой характер", — полагает юрист.

Новые квалификации

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© Фото : предоставлено МИД РФ
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С этой позицией согласился адвокат Игорь Трунов: по его мнению, из-за размытых формулировок следствие квалифицирует как мошенничество слишком многое.

"Основные квалифицирующие признаки – это обман и злоупотребление доверием. Сегодня следствие часто злоупотребляет этой статьей, под данные квалификации подводят, все что угодно. В данной статье очень много пробелов для конкретных признаков. Основной вопрос — это определение правовых норм", — отметил адвокат.

Кроме того, по его мнению, в статьи надо внести уточнения – возможно, появятся новые квалификации, связанные с цифровой экономикой, биткоином и другими криптовалютами.

Согласно данным МВД РФ, с января по ноябрь 2017 года (свежее статистики пока нет) из всего объема зарегистрированных полицией преступлений 10,7% пришлось на мошенничество, то есть почти каждое 9-е преступление.

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