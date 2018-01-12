Жильцов пятиэтажки в Омске, где взорвался газ, временно поселят в гостинице

Окно в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске, где произошел взрыв бытового газа. 12 января 2018

Окно в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске, где произошел взрыв бытового газа. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Пункт временного размещения для эвакуированных жильцов пятиэтажного жилого дома, где взорвался газ, создан в Омске на базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск). Пострадали восемь человек, семь из них госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги.

"Принято решение развернуть на базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш" пункт временно размещения, который уже готов принять отселяемых из пострадавшего дома граждан. Все они будут обеспечены жильем и питанием на время проведения аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в гостиницу временно отселят жильцов из третьего и четвертого подъездов дома. Жильцам первых двух подъездов, вероятно, разрешат вернуться в свои квартиры.

В горадминистрации напомнили, что для ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме по улице 5-я Кордная в Октябрьском административном округе Омска объявлен режим чрезвычайной ситуации. По решению мэра Оксаны Фадиной оперативный штаб возглавил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.