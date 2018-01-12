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Происшествия

Жильцов пятиэтажки в Омске, где взорвался газ, временно поселят в гостинице

Сюжет:
Взрыв газа в жилом доме в Омске (12)
21:1812.01.2018
(обновлено: 21:30 12.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПетровПерейти в фотобанкОкно в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске, где произошел взрыв бытового газа. 12 января 2018Окно в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске, где произошел взрыв бытового газа. 12 января 2018
© РИА Новости / Илья Петров
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НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Пункт временного размещения для эвакуированных жильцов пятиэтажного жилого дома, где взорвался газ, создан в Омске на базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш", сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018
© РИА Новости / Илья Петров
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Пожар в квартире пятиэтажки в Омске, где взорвался газ, потушили

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск). Пострадали восемь человек, семь из них госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги.

"Принято решение развернуть на базе муниципального гостиничного комплекса "Иртыш" пункт временно размещения, который уже готов принять отселяемых из пострадавшего дома граждан. Все они будут обеспечены жильем и питанием на время проведения аварийно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что в гостиницу временно отселят жильцов из третьего и четвертого подъездов дома. Жильцам первых двух подъездов, вероятно, разрешат вернуться в свои квартиры.

В горадминистрации напомнили, что для ликвидации последствий взрыва газа в многоквартирном доме по улице 5-я Кордная в Октябрьском административном округе Омска объявлен режим чрезвычайной ситуации. По решению мэра Оксаны Фадиной оперативный штаб возглавил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Подробнее о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2017-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>
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© МЧС России
Спасатели работают на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Омске
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