Взрыв газа в Омске разрушил стену в квартире пятиэтажки

Взрыв газа в жилом доме в Омске (12)

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Взрыв газа в Омске разрушил стену в квартире пятиэтажного дома, выбил окна и обрушил ограждение балкона, сообщает прокуратура Омской области, которая организовала проверку в связи с происшествием.

Как ранее сообщалось, хлопок газа и последующий пожар произошли в пятницу вечером в жилом доме на улице 5-я Кордная в Октябрьском округе. По данным минздрава региона, восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали. СК возбудил уголовное дело.

"Предварительно установлено, что сегодня, 12 января, в вечернее время в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице 5-я Кордная Омске произошел взрыв бытового газа. Взрывом разрушены стена в квартире, ведущая в соседний подъезд, повреждены окна и обрушено ограждение балкона", — говорится в сообщении.

Прокуратура Омской области в связи с взрывом газа организовала проверку законности действий уполномоченных лиц, осуществляющих газоснабжение этого дома.

Жильцы эвакуированы и временно размещены в гостинице, отмечается в сообщении.