Пожар в квартире пятиэтажки в Омске, где взорвался газ, потушили

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, вспыхнувший в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Омске после взрыва газа, сообщает ГУМЧС по Омской области.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону в 20.00 (17.00 мск). Пострадали восемь человек, семь из них госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили ожоги.

"Жильцы дома эвакуированы. Последствия пожара ликвидированы. Ожидается прибытие специалистов с диагностическим комплексом "Струна" из Тюменской области", — говорится в сообщении. В управлении уточнили, что пожар был ликвидирован в 22.17 местного времени (19.17 мск).

На месте происшествия продолжает работать оперативная группа и специалисты психологической службы ГУМЧС России по Омской области. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. Организован обогрев эвакуированных жильцов. Дом оцеплен полицией.

В управлении отметили, что комплекс "Струна" позволит в кратчайшие сроки провести измерение динамических характеристик дома и даст возможность получить оценку состояния его конструкций, что позволит определить дальнейшее направление аварийно-восстановительных работ.

"На месте происшествия находятся четыре автобуса от администрации города Омска для обогрева эвакуированных 30 жильцов дома", — говорится в сообщении.