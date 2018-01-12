Прокуратура по запросу депутата ГД проводит экспертизу фильма "Полет пули"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Прокуратура Москвы, отвечая на обращение депутата Госдумы Андрея Козенко ("Единая Россия"), запросила проведение психолого-лингвистической экспертизы документального фильма "Полет пули", который был включен в программу кинофестиваля "Артдокфест", письмо прокуратуры имеется в распоряжение РИА Новости.

"Цифровой экземпляр документального фильма "Полет пули" направлен прокуратурой города в ГБУ г. Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения комплексного психолого-лингвистического исследования, срок завершения которого — июль 2018 года", — говорится в письме.

Согласно сообщению пресс-службы депутата, фильм представляет собой "живой эфир" из подвала, в который украинские националисты привели пленного. Представители пресс-службы депутата также указывают, что картина заслужила специальный приз от организаторов фестиваля.

По мнению Козенко, слова которого цитирует его пресс-служба, подобные "произведения" нужно рассматривать, скорее, "как вещественное доказательство тех страшных пыток и издевательств, которые терпят русские в Донбассе", а давать за подобное призы — "верх кощунства и демонстрация полного неуважения и малодушия по отношению к людям, отстаивающим сегодня принципы всего русского мира".

Кроме того, в письме прокуратуры упоминается и другой документальный фильм — "Война ради Мира", который был снят с показа в рамках фестиваля после направления прокуратурой соответствующих предостережений организаторам мероприятия. Прокуратура считает, что в данной ленте "может пропагандироваться деятельность экстремистской организации "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена в РФ), ее символика, а также иные материалы экстремистской направленности".

Открытый российский фестиваль документального кино "Артдокфест" проводится в Москве с 2007 года, отмечается на его сайте. Для участия в конкурсе допускаются российские премьеры фильмов, снятых на русском языке на территории всего мира, следует из описания фестиваля.