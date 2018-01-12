С опор ЛЭП в Подмосковье удалили посторонние предметы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спецслужбы удалили посторонние предметы с опор воздушной линии электропередачи в Московской области, угроза теракта не подтвердилась, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, размещенных на его официальном сайте.

В пятницу были обнаружены посторонние предметы, привязанные скотчем к опорам воздушной линии электропередачи в районе перехода через автомобильную трассу М5 "Урал" (Коломенский район) на опорах № 33, 35 ВЛ 10 кВ "Мячково" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК"). На место вызвали подразделения МВД, ФСБ и МЧС РФ.

"В 18.45 прибывшими сотрудниками спецслужб посторонние предметы удалены. Угроза террористического акта не подтвердилась. ВЛ 10 кВ "Мячково" оставалась в работе. Последствий для потребителей и угрозы оборудованию нет. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", — говорится в материалах.