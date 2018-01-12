В ДТП на трассе в Забайкалье погибли пять человек

КРАСНОЯРСК, 12 янв — РИА Новости. Две иномарки столкнулись на трассе в Забайкальском крае, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы краевого главка МВД Алена Фурманова.

По ее словам, ДТП произошло поздно вечером, в районе 23.00 по местному времени (17.00 мск). "Дорожная авария произошла в Борзинском районе. Столкнулись микроавтобус Istana и Toyota Mark II. В результате столкновения водитель и четыре пассажира, в том числе один ребенок, из микроавтобуса погибли на месте. Водитель и пассажир легкового авто госпитализированы", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.