В Подмосковье на опорах ЛЭП обнаружили посторонние предметы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Специалисты обнаружили посторонние предметы, привязанные скотчем к опорам воздушной линии электропередачи в Московской области, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, размещенных на его официальном сайте.

"В 16.30 в районе перехода через автомобильную трассу М5 "Урал" (Коломенский район) на опорах № 33, 35 ВЛ 10 кВ "Мячково" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК") обнаружены посторонние предметы, привязанные скотчем к телу опор", — говорится в материалах.

Место огорожено и выставлено оцепление, также вызваны подразделения МВД, ФСБ и МЧС РФ, указывается в сообщении центра Минэнерго.