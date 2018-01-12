Омских спасателей перевели в режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омское управление МЧС переведено в режим чрезвычайной ситуации после хлопка газа в жилом доме в Омске, на месте работают более 100 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, хлопок газа и последующий пожар произошли в пятницу вечером в жилом доме на 5-й Кордной улице. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что пострадали восемь человек, состояние шести из них тяжелое, у одного из детей крайне тяжелое.

"ГУ МЧС России по Омской области переведено в режим "чрезвычайная ситуация". В ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России задействованы 134 человека личного состава и 20 единиц техники", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за хлопка бытового газа в доме произошло нарушение конструкции здания и возник пожар.

"Сегодня в 20.00 по омскому времени (17.00 мск) в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Омской области поступило сообщение о хлопке бытового газа на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного в Октябрьском округе города Омска. По предварительной информации, имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на втором этаже", — говорится в сообщении.

Подробнее о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2017-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>