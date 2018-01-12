Омских спасателей перевели в режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Омское управление МЧС переведено в режим чрезвычайной ситуации после хлопка газа в жилом доме в Омске, на месте работают более 100 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.
"ГУ МЧС России по Омской области переведено в режим "чрезвычайная ситуация". В ликвидации последствий аварийной ситуации от МЧС России задействованы 134 человека личного состава и 20 единиц техники", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что из-за хлопка бытового газа в доме произошло нарушение конструкции здания и возник пожар.
"Сегодня в 20.00 по омскому времени (17.00 мск) в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Омской области поступило сообщение о хлопке бытового газа на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, расположенного в Октябрьском округе города Омска. По предварительной информации, имеются нарушения конструкции здания, возник пожар в квартире на втором этаже", — говорится в сообщении.
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