В Дагестане нашли тайник с боеприпасами главаря банды

МАХАЧКАЛА, 12 янв — РИА Новости. Тайник с боеприпасами, принадлежавший главарю бандгруппы, обнаружили в Унцукульском районе Дагестана, сообщил в пятницу РИА Новости представитель МВД по республике.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД совместно с УФСБ России по Республике Дагестан был обнаружен блиндаж с боеприпасами, блиндаж обнаружили в трех километрах от села Балахани", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что блиндаж принадлежал лидеру "балаханинской" бандгруппы, ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2015 года.