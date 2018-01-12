В Омске локализовали пожар после взрыва газа в жилом доме, сообщил источник

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Семь человек, в том числе четверо детей, по уточненным данным, пострадали при взрыве газа в жилом доме в Омске, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Как ранее сообщалось, хлопок газа и последующий пожар произошли в пятницу вечером в жилом доме на улице 5-я Кордная.

"Пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие с ожогами 1-2 степени доставляются в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар в доме 9 на улице 5-я Кордная локализован на площади 50 квадратных метров. Из пострадавшего подъезда эвакуированы 20 человек. Для размещения жильцов дома подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы "Иртыш".

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