ГП выступила против ареста водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве

ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте (96)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Генпрокуратура выступила против ареста Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве и сбившего пешеходов.

"Полагаю, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу является преждевременным", — сказал прокурор Павел Филипчук в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об аресте водителя. Прокурор отметил, что обвинение предъявлено в неумышленном преступлении.

По словам Филипчука, "правильней было бы применить в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста".

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы.