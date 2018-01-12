СК уточнил число пострадавших при взрыве газа в Омске

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудник МЧС на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

НОВОСИБИРСК, 12 янв — РИА Новости. Шесть человек, в том числе четверо детей, по предварительным данным, пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажке в Омске, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова.

Источник в экстренных службах региона ранее сообщил, что при взрыве пострадали семь человек.

"Взрыв газа по улице 5-я Кордная, 9. Шесть человек пострадали, в том числе четверо детей, по предварительным данным, обошлось без тяжких телесных повреждений. Следователи Следственного управления выехали на место", — сказала собеседница агентства.

В УМВД по омской области в свою очередь сообщили, что личный состав управления МВД России по Омску задействован на месте происшествия — 5-этажном жилом доме. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники.

Подробнее о взрывах бытового газа в жилых домах в России в 2017-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>