Источник сообщил о пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Омске

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Четыре ребенка, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Омске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, ЧП произошло в доме 5 на улице 5-я Кордная.

"Предварительно, пострадали четыре ребенка", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о хлопке газа в жилом многоквартирном доме поступило в оперативную смену ведомства в 20.00 по местному времени. К ликвидации последствий хлопка газа сейчас привлечены 21 человек и шесть единиц техники.

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