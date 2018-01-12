Источник сообщил о пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Омске

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Четыре ребенка, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Омске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, ЧП произошло в доме 5 на улице 5-я Кордная.
"Предварительно, пострадали четыре ребенка", — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о хлопке газа в жилом многоквартирном доме поступило в оперативную смену ведомства в 20.00 по местному времени. К ликвидации последствий хлопка газа сейчас привлечены 21 человек и шесть единиц техники.
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