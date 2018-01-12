Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Курске

БРЯНСК, 12 янв — РИА Новости. Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем в Курске, в результате ДТП два человека были госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в пятницу на улице Карла Маркса. По предварительной информации, пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с остановившимся по ходу движения автомобилем.

"В общественном транспорте находились 25 пассажиров. Четверым оказана медицинская помощь на месте. Двое госпитализированы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта не приостанавливалось, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.