СК проводит проверку после ДТП в Петербурге, где пострадали 12 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком в Петербурге, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из коммерческих структур, перевозящей пассажиров… В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении ГСУ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.