СК проводит проверку после ДТП в Петербурге, где пострадали 12 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку после ДТП с маршруткой и грузовиком в Петербурге, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В пятницу днем на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не рассчитав скорость движения, столкнулся с автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП, по данным УГИБДД, пострадали 12 человек, из них два человека — водитель автобуса "ПАЗ" и один из пассажиров — госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Следственными органами… проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, одной из коммерческих структур, перевозящей пассажиров… В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении ГСУ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.