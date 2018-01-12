В Петербурге уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком в Петербурге находятся в тяжелом состоянии, всего, по уточненным данным, пострадали 12 человек, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Ранее сообщалось что в аварии на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы пострадали 11 человек.

"Около 14:15 водитель 1971 года, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 12 человек, из них два человека госпитализированы в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии, по данным УГИБДД, находятся водитель автобуса "ПАЗ" и один из пассажиров.