Президиум Мосгорсуда отказался пересматривать дело Мамаева

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу защиты инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного к штрафу за организацию разбоя, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора его поместили в Матросскую тишину. Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться — в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней — именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье — чтобы изменить меру пресечения. Впоследствии Мосгорсуд заменил ему наказание с лишения свободы на штраф в 200 тысяч рублей.

Защита не согласилась с этим решением и адвокат подал кассационную жалобу, в которой просил о полном оправдании и отмене наказания. Однако судья, изучив доводы, не стала выносить жалобу на рассмотрение президиума.

"Выводы суда о виновности Мамаева в совершении преступления, за которое он осужден, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре", — сказано в решении судьи.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова ранее заявила, что суд, заменив колонию для осужденного за разбой Мамаева на штраф, назначил наказание "ниже низшего". Мамаев же сообщил журналистам, что он разочарован решением суда, а его адвокат Андрей Орлов не исключил дальнейшего обжалования приговора в кассационной инстанции Мосгорсуда и Верховном суде.