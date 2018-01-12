Экс-начальника управления ФНС во Владимирской области задержали за взятку

БРЯНСК, 12 янв – РИА Новости. Бывший руководитель управления ФНС России во Владимирской области Сергей Кошелев задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило СУСК РФ по региону.

"Кошелев задержан, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

В отношении Кошелева, руководившего региональной налоговой службой в течение четырех лет, возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". Сумма взятки не уточняется.

Отмечается, что следственные органы Следственного комитета РФ по Владимирской области занимаются этой историей в тесном взаимодействии с управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД.