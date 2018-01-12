В Петербурге столкнулись маршрутка и грузовик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком на востоке Петербурга, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 14.30 в Колпинском районе Санкт-Петербурга на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, в результате столкновения маршрутного транспортного средства и грузового транспортного средства пострадали 11 человек", — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.