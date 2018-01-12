В Калининграде мужчина разбил две машины "по приказу Бэтмена"

КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Задержанный полицейскими 6 января за повреждение автомобилей 32-летний калининградец объяснил стражам порядка, что разбить стекла двух машин его убедил герой комиксов Бэтмен, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В полицию поступило сообщение, что злоумышленник при помощи камня наносит повреждения автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки по улице Генерала Толстикова в Калининграде. Первым на место происшествия прибыл участковый уполномоченный капитан полиции Виталий Тохтамыш, который задержал подозреваемого.

"В момент совершения противоправных действий мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Он сообщил участковому полиции, что причиной нападения на транспортные средства оказался один из самых известных вымышленных супергероев — Бэтмен. Со слов задержанного, именно персонаж комикса убедил его, что в одном из автомобилей, припаркованных на придомовой территории, заперта малолетняя дочь калининградца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до задержания мужчина успел разбить камнями лобовые и задние стекла в двух автомобилях. Нанесенный ущерб составил 38 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.