В Подмосковье уволили полицейского, подозреваемого в убийстве жены

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сотрудник главка по борьбе с наркотиками МВД подозревается в убийстве своей жены из-за ревности в Подмосковье, капитан полиции после произошедшего уволен, сообщила в пятницу РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пятого января в деревне Голубое Солнечногорского района обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В тот же день по подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей — 38-летний сотрудник ГУНК МВД России, капитан полиции", — сказала Волк.

По ее словам, уволенный капитан прослужил в ФСКН с 2005 по 2016 год вплоть до ликвидации ведомства. В июне 2016 он был зачислен в штат МВД России. Волк отметила, что преступление, по предварительным данным, было совершено из ревности.

"По результатам служебной проверки сотрудник ГУНК МВД России, задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — заявила представитель МВД.