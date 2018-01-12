Калининградская полиция проверяет данные о гибели выброшенных из окна собак

КАЛИНИНГРАД, 12 янв — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о гибели двух собак, которых выбросили из окна четвертого этажа в городе Советске Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что из окна четвертого этажа в Советске выкинули трех собак. Незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа полиции для проверки сообщения. Действительно, было установлено, что собак выбросили, две погибли, одна получила серьезные травмы", — рассказал представитель ведомства.

Он отметил, что для выяснения точных причин гибели животных на место были вызваны ветеринарные врачи, выжившую собаку отправили в клинику. Полицейские установили личность женщины, которая подозревается в совершении этих действий. По словам очевидцев, хозяева животных вели асоциальный образ жизни, собаки находились в ужасных условиях, их плохо кормили и не выгуливали. Подозреваемая в преступлении женщина живет по соседству.

Представитель полиции добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье).

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.