На Ямале предъявили обвинение женщине, подравшейся с полицейскими

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Уроженке Краснодарского края предъявлено обвинение в том, что находясь в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) в нетрезвом виде, она ударила одного полицейского, повалила на пол второго и укусила третьего, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, осенью прошлого года сотрудники транспортной полиции доставили 55-летнюю женщину в линейный пункт аэропорта для составления административного протокола в связи с тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. На требование полицейского предъявить паспорт женщина ответила нецензурной бранью, после чего ударила его рукой по лицу, отмечают следователи.

"Далее в ходе оформления административного правонарушения она схватила второго полицейского за форменную одежду и повалила ее на пол, где удерживала на протяжении нескольких секунд. Третий полицейский в ходе пресечения противоправных действий обвиняемой был укушен ею за правое предплечье", — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

"Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурору", — резюмировали в следственном управлении.