14:4412.01.2018
(обновлено: 15:09 12.01.2018)
1061110
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264, ч.3 ст. 238 УК РФ", — сказали в суде.
В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения