Водителя автобуса, наехавшего на людей в переходе, просят арестовать

ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте (92)

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следствие просит арестовать водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.

"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264, ч.3 ст. 238 УК РФ", — сказали в суде.

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы.