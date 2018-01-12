В ХМАО пьяный водитель выстрелил в сотрудника ДПС из сигнальной ракетницы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 янв — РИА Новости. Житель Нефтеюганска (ХМАО) не смог предъявить документы на автомобиль и водительские права и выстрелил в сотрудника ДПС из сигнальной ракетницы, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.

Инцидент произошел примерно в полночь во дворе жилого микрорайона. Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Iran Samand, за рулем которого находился 48-летний мужчина. Как отметили в УМВД, он не смог предъявить документы, так как "оставил их дома".

"В ходе составления административного материала… мужчина неожиданно достал из внутреннего кармана верхней одежды охотничью сигнальную ракетницу и без предупреждения направил в сторону инспектора и произвел выстрел. В результате сотрудник полиции получил ушиб левого плеча, термический ожог левого плеча", — говорится в сообщении ведомства.

При этом подчеркивается, что стрелявший находился в нетрезвом состоянии, его пришлось задержать, используя наручники.

В настоящее время в городском отделе МВД назначено проведение служебной проверки по данному факту, после чего материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения решения о возбуждении уголовного дела.