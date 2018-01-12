Житель Новокузнецка уснул в магазине, вломившись туда в поисках сигарет

КЕМЕРОВО, 12 янв — РИА Новости. Полицейские обнаружили в магазине Новокузнецка спящего мужчину, который ночью в пьяном состоянии выбил дверь в поисках сигарет, забрался в торговый зал и уснул в подсобном помещении, сообщает в пятницу главк МВД по Кемеровской области.

Накануне ночью в одном из продуктовых магазинов сработала сигнализация. Прибывшие на место происшествия сотрудники частного охранного предприятия обнаружили выбитую дверь и, блокировав выход, вызвали полицейских и представителей администрации магазина.

"Зайдя в магазин, полицейские обнаружили в подсобном помещении спящего молодого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Дать пояснения задержанный смог только утром", — говорится в сообщении.

По словам задержанного, он находился на улице и захотел покурить. Деньги на сигареты у него были, но в табачном киоске мужчину не обслужили, так как из-за сильного опьянения он не смог объяснить продавцу, что ему нужно. Тогда мужчина дошел до другого магазина, обнаружил дверь закрытой, выбил ее и проник внутрь.

"Он взял с витрины несколько пачек сигарет и шоколадку, однако как только закурил непосредственно в торговом зале, заметил прибывший экипаж охранного предприятия. Похититель спрятался в подсобном помещении, где заметил и употребил алкогольный коктейль, после которого заснул и обнаружил себя уже в отделе полиции", — отмечают в ГУМВД.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о краже с незаконным проникновением в помещение или другое хранилище, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.