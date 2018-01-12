Под Саратовом автобус столкнулся с легковым автомобилем

САРАТОВ, 12 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль врезался в автобус в окрестностях Саратова в пятницу, в результате один человек погиб, еще один получил серьезные травмы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

ДТП произошло в 7.40 по местному времени (6.40 мск) в районе села Шевыревка Саратовского района Саратовской области на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.

"По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом Mercedes, в котором организация перевозила сотрудников. В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в тяжелом состоянии, его 22-летняя пассажирка скончалась", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в автобусе никто не пострадал.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.