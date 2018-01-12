Суд подтвердил запрет на подготовку пилотов в челябинском летном училище

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу оставил в силе решение районного суда, признавшего незаконным обучение пилотов в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА) и запретил учебному заведению вести подготовку данного авиаперсонала, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

По данным Копейского горсуда, 29 сентября райсуд признал деятельность ЧЛУГА по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" в отсутствии сертификата авиационного учебного центра незаконной. Суд постановил запретить образовательному учреждению деятельность по обучению специалистов соответствующего уровня.

Представитель училища Ая Шафран сообщала РИА Новости, что училище будет обжаловать данное решение.

"Сегодня Челябинским областным судом решение Копейского горсуда оставлено без изменения, оно вступило в законную силу", — рассказала собеседница агентства.

Челябинское летное училище гражданской авиации проводит обучение по программе "летная эксплуатация летательных аппаратов", срок обучения — 2 года 10 месяцев. В августе 2018 года училище по программе среднего профобразования планирует выпустить 16 курсантов набора 2016 года.