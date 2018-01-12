СК проверит соблюдение правил перевозки детей после ДТП в Чувашии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следователи организовали проверку соблюдения требований безопасности услуги по перевозке детей после ДТП со школьным автобусом и КамАЗом в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Отмечалось, что, по предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество.
"Организована и проводится доследственная проверка… В ходе проверки будет также дана оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров на школьном автобусе, а также соблюдения установленных правил пассажирских перевозок детей со стороны образовательного учреждения", — говорится в сообщении регионального СУ СК России.
Сообщается, что при проверке также будут опрошены участники и очевидцы ДТП, а также привлечены специалисты из контрольно-надзорных органов.
Кроме того, следователи устанавливают личность водителя КамАЗа, который покину место ДТП, после чего будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности.