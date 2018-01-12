СК проверит соблюдение правил перевозки детей после ДТП в Чувашии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Следователи организовали проверку соблюдения требований безопасности услуги по перевозке детей после ДТП со школьным автобусом и КамАЗом в Чувашии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили РИА Новости, что перевозивший учеников школьный автобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, никто не пострадал. По данным ведомства, авария произошла в пятницу в 7.30 по местному времени (6.30 мск) на 55 километре автодороги Цивильск – Ульяновск в Канашском районе Чувашии.

Отмечалось, что, по предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество.

"Организована и проводится доследственная проверка… В ходе проверки будет также дана оценка действиям ответственных должностных лиц на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров на школьном автобусе, а также соблюдения установленных правил пассажирских перевозок детей со стороны образовательного учреждения", — говорится в сообщении регионального СУ СК России.

Сообщается, что при проверке также будут опрошены участники и очевидцы ДТП, а также привлечены специалисты из контрольно-надзорных органов.

Кроме того, следователи устанавливают личность водителя КамАЗа, который покину место ДТП, после чего будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности.