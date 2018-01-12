В Татарстане подозреваемый в жестоком убийстве женщины признал вину

КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости. Подозреваемый в резонансном убийстве жительницы Нижнекамска Гульшат Котенковой, погибшей от 11 колото-резаных ранений во время лыжной прогулки во вторник, полностью признал вину, сообщает следственное управление СК России по Татарстану.

По информации регионального следственного управления, в ночь на 10 января в поселке Красный Ключ на территории учебно-тренировочной базы "Алмаш" было обнаружено тело женщины с 11 колото-резаными ранениями. Накануне она семьей приехала на базу, чтобы покататься на лыжах. Ее муж обратился в правоохранительные органы после того, как она не вернулась с лыжной прогулки. В результате около двух часов ночи тело женщины было обнаружено волонтерами в лесном массиве на территории базы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Власти города объявили вознаграждение в миллион рублей за информацию и поимку преступника.

"Преступление удалось раскрыть благодаря <…> оперативной информации о возможной причастности к совершению преступления 37-летнего жителя города Нижнекамска Даниила Котенева. В результате последний был задержан и полностью признал причастность к совершению преступления", — говорится в сообщении.

В настоящее время, по данным следствия, установлено, что в день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу. "Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее", — отмечает ведомство.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, подозреваемый, как отмечается, оттащил тело в лес и закидал снегом, а также спрятал ее лыжи. Добравшись до дома, злоумышленник вызвал бригаду скорой помощи, поскольку порезался во время совершения преступления и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи вернулся на место преступления с бутылкой бензина. Сняв часть одежды с убитой и облив будку бензином, злоумышленник скрылся, информирует региональное следственное управление.

Следствие отмечает, что Котенев ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование и действия сексуального характера и вышел из мест лишения свободы в июле 2017 года.

В ближайшее время ему будет предъявлено соответствующее обвинение. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.